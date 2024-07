Blijven of vertrekken? Galamatch Anderlecht van volgende week zal al veel duidelijk maken

Bij Anderlecht waren er heel wat jongens die aan een vertrek gekoppeld werden. Eén van hen was Alexis Flips, maar die lijkt nu toch weer zijn kans te krijgen op zijn natuurlijke positie. Al is het absoluut nog niet zeker of de 24-jarige Fransman ook zal blijven.

Ondanks interesse van het Franse Lens, probeert Flips eerst zijn kans te grijpen bij paars-wit. Coach Brian Riemer ziet hem nu als centrale, offensieve middenvelder in plaats van flankspeler.

Na een moeizaam debuutseizoen bij Anderlecht, waarin Flips moeite had met het fysieke spel in België, werd hij uitgeleend aan Ankaragücü. Daar moest hij wennen aan de speelstijl, maar uiteindelijk werd hij basisspeler en viel op in de halve finale van de beker tegen Besiktas.

Deze zomer wilde hij wel graag terug naar Anderlecht om er zich te bewijzen. Dit seizoen heeft Flips geen fysieke achterstand en maakt hij de volledige voorbereiding mee.

In Portugal werd hij uitgespeeld als nummer 10 en dus ligt hij in de balans met Mario Stroeykens, Yari Verschaeren en Majeed Ashimeru. Anderlecht zoekt naar extra creativiteit, een rol waarin Flips potentieel kan voldoen.

Of Flips bij Anderlecht blijft, hangt waarschijnlijk af van de kansen die hij krijgt in de galamatch tegen Wolfsburg en in de eerste wedstrijden van het seizoen. En van zijn prestaties in die wedstrijden natuurlijk.

Mocht hij daarin weinig aan bod komen, is een vertrek naar Lens een serieuze optie. Coach Will Still van Lens, die Flips lanceerde bij Stade Reims, wil hem graag terughalen naar Noord-Frankrijk.