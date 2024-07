OFFICIEEL: Voormalige speler van Club Brugge en KRC Genk heeft bij AS Roma getekend

AS Roma heeft een doelman gevonden om de concurrentie aan te gaan met Mile Svilar. Het is niet Arnaud Bodart geworden, maar wel een ex-keeper van KRC Genk en Club Brugge.

Arnaud Bodart leek even onderweg te zijn naar AS Roma. Er gingen heel wat geruchten over rond, maar later werd het bijzonder stil over dit onderwerp.

Daarom hoeft het nu dus geen verrassing te zijn dat de Italiaanse club voor een andere doelman heeft gekozen. Eentje die volgers van de Jupiler Pro League heel zeker nog zullen kennen.

Mathew Ryan (ex-Club Brugge en KRC Genk) naar AS Roma

AS Roma heeft uiteindelijk besloten om Mathew Ryan gratis op te pikken bij AZ Alkmaar. Hij kreeg eerder ook al kansen bij onder meer Valencia en Arsenal, al kon hij daar minder indruk maken.

Ryan speelde in zijn carrière 102 wedstrijden voor Club Brugge, waar hij in 2015 ook de Belgische beker mee won. Later werd de Australiër nog uitgeleend aan KRC Genk waar hij ook 24 keer onder de lat stond.