Club Brugge weet hoe het naar Supercup trekt: logische verklaring afwezigheden, vooral uitkijken naar Tzolis en Nilsson

Steken Club Brugge en Hans Vanaken weer een trofee in de lucht? De Supercup staat deze keer op het spel. Het is vooral uitkijken naar de nieuwkomers.

Na het behalen van de landstitel na die ongelooflijke remonte, is er nog honger naar meer bij Club Brugge. Bijvoorbeeld om zichzelf op te volgen, maar ook een volgende beker of Supercup zou niet misstaan in de prijzenkast in het Jan Breydelstadion. Er dient zich zaterdagavond al een kans aan om alweer een trofee te pakken.

Dan gaat immers de Supercup door tegen bekerwinnaar Union SG. Club Brugge geniet van het thuisvoordeel, het kan deze wedstrijd afwerken in eigen stadion. Het thuispubliek zal vooral hopen op een aangename kennismaking met enkele nieuwkomers, zo kort voor het plaatsvinden van de start van een nieuwe competitie.

Nilsson tegen ex-club

Dat zijn dan Christos Tzolis en Gustaf Nilsson. Die laatste geeft in zijn eerste partij voor zijn nieuwe werkgever dus meteen zijn ex-club partij. Als de Zweed kan debuteren met een doelpunt, zou dat al een extra pigment aan deze mooie affiche geven. Bovendien zou het veel Club-fans gerust kunnen stellen na het vertrek van Thiago.

ℹ️ De volledige spelerskern, met uitzondering van de spelers die nog niet terug zijn, zal aanwezig zijn op de spelersvoorstelling morgen! — Club Brugge KV (@ClubBrugge) July 19, 2024

Voor het overige zijn er in vergelijking met de kampioenenmatch tegen Cercle van vorig seizoen nog enkele spelers niet bij. Dat zijn logischerwijs spelers die na afloop van de landencompetities nog met hun nationale ploeg hebben meegereisd. Dat zijn dus De Cuyper, Ordoñez en op de flanken Skoras en Andreas Skov Olsen.

Vanaken van de partij

Club Brugge heeft voor de Supercup een selectie van 21 spelers bekendgemaakt. Hans Vanaken behoort daar wel toe, de aanvoerder van blauw-zwart werd door Domenico Tedesco niet geselecteerd voor het EK.