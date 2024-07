'Contract ligt al klaar: OH Leuven wil oplossing bieden voor verdediger die bijna 300 keer uitkwam voor Standard'

OH Leuven heeft zich nog redelijk rustig gehouden tijdens deze zomermercato. De meest opvallende transfer die al gedaan werd, is Birger Verstraete terughalen naar België.

Maar nu wil de club nog een speciale transfer doen. OH Leuven zou graag voormalig Standard-speler Kostas Laifis naar Den Dreef halen.

Die zag zijn contract bij de Rouches aflopen aan het begin van deze maand. De centrale verdediger zit voorlopig nog zonder club, maar OHL wil dus een oplossing bieden.

De Leuvenaars zouden hem een contract hebben aangeboden tot juni 2026 met optie op een extra seizoen. Het blijft afwachten of Laifis er op ingaat.

Laifis kwam in 2016 toe bij Standard, eerst met een uitleenbeurt, nadien werd hij definitief overgenomen. Sindsdien speelde hij 284 wedstrijden voor de Rouches waarin hij 16 keer kon scoren en goed was voor 11 assists. Tussendoor werd hij nog wel

🇨🇾 Looking for a left-footed centre-back, Oud Heverlee Leuven have made an offer to free agent Konstantinos Laïfis for a contract until June 2026 with an option for a further year.

