Pär Zetterberg is onder de indruk van goede zaak die Club Brugge in eigen land heeft gedaan: "6 miljoen is eigenlijk best weinig geld voor iemand die 20 goals per seizoen maakt"

Gustaf Nilsson maakte onlangs de overstap van Union SG naar Club Brugge. Zijn landgenoot Pär Zetterberg gelooft erin dat hij zal slagen bij blauw-zwart.

Club Brugge deed al enkele transfers deze zomer. Ze pakten ook al uit met de komst van Gustaf Nilsson, die voor 6 miljoen euro gehaald werd bij Union SG.

Pär Zetterberg kent hem erg goed. De twee komen uit dezelfde Zweedse gemeente. Volgens Zetterberg zal Nilsson weinig moeite hebben en gewoon zijn ding kunnen doen bij Club.

"Als Vanaken en co hem genoeg ballen geven, zal hij héél vaak scoren voor Club Brugge", vertelde hij bij Het Nieuwsblad. "Daar ben ik zeker van. Gustaf is niet de spits die eerst twee man zal dribbelen en dan een plaatsbal tegen de netten zal schieten, maar dat hoeft ook niet."

"Als de bal in de zestien komt, is Gustaf wel altijd levensgevaarlijk. Hij wéét hoe hij moet scoren. Soms zie je hem niet, maar hij staat altijd op de juiste plaats. Club Brugge is een ploeg die in de Belgische competitie vaak dominant voetbal brengt en het balbezit opeist. Dat ligt Gustaf. Hij is de beste in de rechthoek van de tegenstander. Hij zal veel kansen krijgen", gaat Zetterberg verder.

Hij vindt ook dat Club Brugge een koopje heeft kunnen slaan. "6 miljoen is eigenlijk best weinig geld voor iemand die 20 goals per seizoen maakt, toch? Club heeft echt een goede zaak gedaan door hem te halen."