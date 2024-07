Hans Vanaken komt met heel opvallend excuus voor mindere wedstrijd tegen Union

De laatste voorbereidingswedstrijd of de eerste van het nieuwe seizoen? Club Brugge zal eerder voor het laatste opteren na het verlies in de Supercup tegen Union. Kapitein Hans Vanaken probeerde achteraf de vinger op de wonde te leggen.

Op de eerste grote kans van Club Brugge was het wachten tot in de tweede helft wanneer Tzolis zich vrij kapte maar niet voorbij Moris raakte. Toen stond de regerende landskampioen al 0-2 achter tegen Union.

"Gepakt op intensiteit"

"Het was in de eerste helft te weinig", was kapitein Hans Vanaken dan ook eerlijk na affluiten. "We werden niet weggespeeld maar gepakt op intensiteit. Het was te statisch waardoor we geen ruimte vonden om te voetballen", ging hij verder.

In de tweede helft ging het volgens Vanaken wel beter, al was het wel pas nà de 0-2 van Union. "Toen konden we goed druk zetten op hen, het was enkel oppassen op de counter. Ik vind wel dat we op het einde die gelijkmaker nog verdienden", oordeelde hij.

De laagstaande zon

Vanaken probeerde zelf in de eerste helft als kapitein het heft in handen te nemen om het spel te verdelen maar stootte op een opvallend excuus waardoor dat wat minder goed ging dan verwacht: de laagstaande zon.

"Ik wou de bal laag gaan halen om van daar het spel te verdelen. Maar in die hoek stond de zon laag waardoor het voor mij persoonlijk moeilijk werd om het spel te verdelen van daar", luidt het excuus.