KAA Gent gaat shoppen bij Carl Hoefkens: 'Buffalo's naderen akkoord na transfersoap'

Het lijkt erop dat KAA Gent een ingewikkeld transferdossier toch nog op een mooie manier kan afronden. De deal met NAC Breda voor Aimé Omgba zou zo goed als rond zijn.

Het is al even bekend dat KAA Gent serieuze interesse heeft in Aimé Omgba van NAC Breda. De speler maakte afgelopen seizoen heel wat in druk in de Keuken Kampioen Divisie.

Maar het team waar Carl Hoefkens onlangs coach werd, werkte flink tegen. De club zou een bod van ongeveer 2,5 miljoen euro hebben afgewezen van KAA Gent.

Iets war Omgba echt niet blij mee was. De speler was woedend en gaf bij de Telegraaf aan dat hij zelfs juridische stappen overwoog.

Maar dat lijkt nu niet meer nodig te zijn. Volgens Voetbal International is de deal tussen KAA Gent en NAC Breda bijna rond. Het zou om 'enkele miljoenen' gaan.

Zaterdag speelt NAC Breda een oefenwedstrijd, waar Omgba niet aanwezig zal zijn vanwege zijn nakende transfer. De aanvallende middenvelder speelde 55 wedstrijden bij zijn huidige club, waarin hij 10 keer kon scoren.