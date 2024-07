Romelu Lukaku zal heel wat loon moeten inleveren om bij Napoli te kunnen spelen, Rode Duivel moet nu gewoon wachten

Romelu Lukaku lijkt alweer naar een Italiaanse ploeg te vertrekken. De transfersaga blijft echter weer best lang duren. Hij heeft nog steeds geen zekerheid.

Volgens Sky Italia heeft Big Rom een persoonlijke overeenkomst met Napoli. Hij zou een contract van drie jaar kunnen tekenen, met optie op een extra jaar. Hij zou er 6 miljoen euro per jaar verdienen, bijna de helft van wat hij eerst verdiende.

Nu moet Lukaku dus gewoon nog wachten op een transfer van Victor Osimhen. Die staat in de belangstelling van PSG en Napoli wil Lukaku enkel contracteren als Osimhen weg is.

Als Osimhen verkocht is, zal Napoli nog met Chelsea moeten onderhandelen. De Engelse club zou op 45 miljoen euro hopen.

Lukaku kwam in 2021 aan bij Chelsea, dat toen nog 113 miljoen euro voor de spits betaalde. De Blues zullen dus sowieso heel wat verlies lijden.

🚨🔵 Romelu Lukaku keeps waiting for Napoli; he wants to work under Antonio Conte again.



Romelu will reduce his salary from €11m/net per season to €6m until June 2027 to sign for Napoli.



Deal depends on Napoli-Chelsea negotiations and... Osimhen exit, with PSG pushing. pic.twitter.com/4sodaDDJMo