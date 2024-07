Een week voor de competitiestart alle hens aan dek bij Club: "Dat baart me zorgen"

Na overwinningen tegen onder meer AEK Athene en Norwich leek Club Brugge klaar te zijn voor het nieuwe seizoen. De eerste competitieve wedstrijd van jaargang 2024-2025 werd echter verloren.

Tegen Norwich en AEK werd bovendien niet zomaar gewonnen, wel telkens met drie doelpunten verschil. De weg naar doel vinden was echter lastiger tegen het stugge Union, vooral in de eerste helft. "Het was een 60/30-wedstrijd", vond Club Brugge-trainer Nicky Hayen achteraf.

"We waren de eerste 60 minuten gewoonweg niet op de afspraak. Pas na de 0-2 toonden we het echte Club met snel spel, diepgang, het creëren van kansen... Daar mogen we geen uur mee wachten", was hij streng.

"Dan hebben we problemen"

"Het was te weinig in zijn geheel dat eerste uur", ging Hayen verder. "De pressing was te laks, het tempo te traag, we waren niet dynamisch in balbezit, te statisch. Dat eerste uur baart me echt zorgen. Als we dat volgende week tegen KV Mechelen laten zien tijdens de eerste competitiewedstrijd zullen we problemen hebben", aldus Hayen.

En dat slechts enkele maanden na die fantastische reeks in de play offs waardoor Club uit een bijna kansloze positie toch nog de titel greep. "Dat zagen we terug in het laatste halfuur. Als we dat kunnen blijven tonen, ebben mijn zorgen weg."

Stugge start

Club kan er maar beter meteen staan bij de competitiestart. Na de openingswedstrijd thuis tegen KV Mechelen, volgt er een verplaatsing naar Sclessin. Vervolgens trekken ze naar Genk om daarna Antwerp te ontvangen, niet de makkelijkste wedstrijden om het seizoen aan te vatten.