Niet zomaar een trofee voor Union "Revanche voor verloren titel"

Voor de eerste keer in de clubgeschiedenis kroont Union zich tot winnaar van de Supercup. Niet onlogisch want in de tijden van de dominantie van de Brusselse club bestond de trofee nog niet. Al hangt er voor de Brusselaars vooral een symbolische waarde aan de zege.

Enkele maanden na de beker mag Union dus een nieuwe prijs in de trofeeënkast zetten. Na bijna 90 jaar zonder trofee mag de Union-supporter opnieuw vieren. Toegegeven, een Supercup zal minder gevierd worden dan een beker of landstitel. Al maakte de naam van de tegenstander wel wat goed.

Winst van de boeman

Want Union dat Club Brugge verslaat in een rechtstreeks duel om een trofee, dat hadden de Union-supporters nog niet meegemaakt in de recente clubgeschiedenis. In 2022 waren ze nog runner-up in de competitie na.. Club Brugge.

En vorig seizoen? Toen werd Union ook tweede in de competitie nadat ze het ganse jaar aan de leiding stonden. Wie hen last minute nog bijbeende en met de titel ging lopen? Club Brugge. Dat er zaterdagavond net in Jan Breydel gewonnen werd, smaakte extra zoet bij Union.

Revanche

"Het voelt als een kleine revanche na het verlies van de titel enkele maanden geleden', vertelde Union-speler Cameron Puertas na afloop voor de camera van Eleven.

Spelers Sadiki en Vanhoutte traden hem bij en beseften dat winnen bij Club Brugge geen sinecure is: "Met de steun van hun supporters en de kwaliteit die ze op de mat kunnen brengen, doet het deugd op hier te winnen", vertelde Sadiki.

"We hebben er hard voor gestreden", pikte Vanhoutte in. "We hebben nog kansen laten liggen om een derde doelpunt te maken maar waren regelmatig gevaarlijk", besloot hij.

De start van een nieuw topseizoen voor Union?