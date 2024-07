📷 OFFICIEEL Amadou Onana heeft een nieuwe ploeg gevonden

Aston Villa heeft de komst van Amadou Onana bekendgemaakt. Hij maakt de overstap van Everton. Details over de overeenkomst loste de club niet.

Volgens transferjournalist Sacha Tavolieri gaat het om een contract van maar liefst vijf seizoenen en is met de deal net geen 60 miljoen euro gemoeid.

Nochtans leek er de voorbije dagen een andere deal in de maak voor Onana. Ook Manchester United zou in de running geweest zijn, maar dat ging uiteindelijk niet door.

Het aanbod zou financieel nog aantrekkelijker geweest zijn voor de Rode Duivel, maar hij bedankte volgens Tavolieri.

De 22-jarige Onana begon zijn carrière bij Hamburger SV en via LOSC Lille kwam hij bij Everton terecht. Daar speelde hij 70 wedstrijden. Onana was ook al 17 keer Rode Duivel.

