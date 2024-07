Straks leegloop bij KAA Gent? Wouter Vrancken noemt namen van mogelijke vertrekkers

KAA Gent ziet deze zomer mogelijk nog enkele belangrijke spelers vertrekken. Wouter Vrancken weet dat het nog een lastige maand kan worden.

KAA Gent zag Jorthy Mokio en Paul Nardi al vertrekken deze zomer. Het lijkt er echter op dat nog een paar sterkhouders hetzelfde zullen doen.

Zo wordt verwacht dat Tissoudali, Hong en Torunarigha zullen vertrekken, maar Wouter Vrancken weet dat het er nog meer kunnen zijn. "Samoise en Hjulsager hebben ook nog maar één jaar contract", begon hij bij Het Laatste Nieuws.

"Wat er voordien voorgesteld is qua bedragen weet ik niet. Sommigen willen ook niet bijtekenen omdat ze vinden dat het tijd is voor een nieuwe uitdaging. Natuurlijk is dit geen ideale situatie. Sommige jongens gaan makkelijker ermee om dan anderen", gaat hij verder.

"Het is nu kijken: waar hebben we vervangers klaar? Waar hebben we al geanticipeerd en waar nog niet? Eén ding is zeker: de ploeg zal er in september heel anders uitzien. Daar moet je als coach mee leven. Je kan er altijd over klagen en zagen, maar je wéét dat het er zo aan toegaat", beseft Vrancken goed.

De Gent-coach weet al wel hoe hij het zal aanpakken. "Deze maand wordt moeilijk. Jongens zullen zoals verwacht vertrekken. Anderen zullen onverwacht nog een telefoontje krijgen dat hun hoofd gek maakt. Dat moeten we managen. Maar telkens op de nagel blijven kloppen dat die transfers o zo jammer zijn, dat brengt niets op. Die negativiteit straalt dan over op de groep. Wij gaan onze energie steken in de jongens die er zijn en omgaan met de situatie zoals ze is."