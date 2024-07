'Anderlecht vist weer achter het net: middenvelder kiest voor ander avontuur'

Enkele dagen geleden meldde Sacha Tavolieri dat Anderlecht een bod heeft gedaan op Filip Marchwinski. Een aanvallende middenvelder van Lech Poznan.

Sporting ging nadien met de speler en zijn entourage praten om hen te overhalen, Marchwinski kreeg immers ook interesse uit de Serie A en de Ligue 1.

De speler heeft nadien goed nagedacht, en het lijkt erop dat hij nu zijn beslissing genomen heeft. Volgens transferexpert Gianluca Di Marzio zal de Pool naar Lecce trekken.

De Italiaanse club zal naar verluidt 3 miljoen euro betalen voor de middenvelder. Zijn marktwaarde wordt door Transfermarkt op zo'n 6 miljoen euro geschat.

Zo vist Anderlecht dus weer achter het net.Jan-Carlo Simic werd de eerste nieuwkomer, maar bij paars-wit hopen ze toch nog extra versterking te halen.

