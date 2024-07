"Dat is het enige wat hij niet mag doen": Nicky Hayen moet bevestigen bij Club Brugge

Nicky Hayen kende vorig seizoen een ongelofelijke passage bij Club Brugge. Hij loodste blauwzwart zelfs nog naar de landstitel.

Na de slotspeeldag in de reguliere competitie werd Ronny Deila ontslagen als trainer van Club Brugge. Nicky Hayen werd aangesteld om het seizoen uit te doen.

Niemand had Club Brugge op dat moment, gezien de achterstand in het klassement, ook maar een kansje gegeven om de landstitel te pakken. Maar uiteindelijk lukte het Hayen wel en kreeg hij na afloop van de competitie ook een contractverlenging.

Zo staat Hayen nu voor het jaar van de bevestiging. “Hij gaat nu pas de druk voelen van een trainer die kampioen móét worden”, zegt Thomas Chatelle in Het Belang van Limburg.

Champions League

Een totaal andere situatie dan vorig seizoen, toen hij helemaal niks te verliezen had. Nu is de druk veel groter en ook totaal anders.

“Ik heb er wel vertrouwen in”, zegt Jacky Mathijssen, al waarschuwt hij Hayen ook. “Het enige wat hij niet mag doen, is het voetbal willen heruitvinden. Dat is wat Deila verweten werd. Aan de structuur bij Club moet je als coach niet gaan rommelen. Die staat als een huis. Dat weet Nicky ook. Keep it simple.”

Hayen krijgt een unieke kans om te tonen wat hij allemaal in zijn mars heeft. Ook de wedstrijden in de Champions League kunnen een enorme boost voor zijn carrière betekenen.