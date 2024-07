Hayen heeft geen goed nieuws voor topspelers: "Er vallen jongens uit de boot"

Club Brugge is de topfavoriet om de landstitel in de Jupiler Pro League te komen. Coach Nicky Hayen beschikt over een enorme kern.

Club Brugge mag dan wel de Supercup verloren hebben tegen Union SG, blauwzwart is met voorsprong de grote topfavoriet om zichzelf als landskampioen op te volgen.

De spelerskern is de duurste en de breedste van de hele competitie, met veel dubbele bezettingen. Het lijkt zelfs een stevig luxeprobleem te worden voor trainer Nicky Hayen die de enorme druk heel goed voelt.

“We zijn altijd topfavoriet. Net omdat we Club Brugge zijn. Maar dat is geen reden voor grootspraak”, zegt Hayen aan Het Nieuwsblad. “Een seizoen is lang. En als we onze start missen, wordt het opnieuw achtervolgen. We moeten het stap voor stap aanpakken. Of we effectief klaar zijn? Dat is een antwoord dat ik je morgen pas kan geven.”

Er zijn heel moeilijke keuzes te maken voor de trainer en dan hebben we het niet alleen over Jutgla of Nilsson in de spits opstellen. Skoras, Nusa en Tzolis, er moet iemand op de bank belanden. Ook Ordonez moet vol de concurrentie aangaan met aanwinst Romero.

“Ik heb liever zo’n situatie: dat betekent dat je enorm veel kwaliteit hebt”, voegt Hayen er nog aan toe. “Wanneer we wisselen, moeten we niet aan kwaliteit inboeten. Maar anderzijds moet ik moeilijke keuzes maken. En vallen jongens die nochtans goed bezig zijn uit de boot.”