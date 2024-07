Done deal: Belgische amateurclub verrast en haalt ... Pogba in huis

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Af en toe komen er eens transfers naar boven die je niet meteen zou verwachten. Dat is ook deze week niet anders bij een Belgische amateurploeg. Zij kiezen voor een heel bekende 'broer van' om de rangen te versterken.

Excelstior Virton wil zich laten zien in de eerste amateurklasse van het voetbal en als het even kan opnieuw promoveren naar het profvoetbal. Daartoe gaat het team zich de komende weken en maanden nog flink proberen te versterken.

De club heeft zich alvast weten te versterken met de 33-jarige Florentin Pogba. Dat is de oudere broer van de bekendere Paul Pogba. Die Franse international is momenteel voor vier seizoenen geschorst na een positieve dopingplas.

De eigenaar van de club uit de eerste amateurklasse is N'Golo Kanté en die kent Paul Pogba uiteraard nog van bij de Franse nationale ploeg. Nu heeft Kanté dus de al even ervaren broer naar de Gaume weten te halen.

De man zat al sinds augustus 2023 zonder club. Toen liep zijn verbintenis in India met Mohun Bagan SG op de klippen. Nu moet hij in het Belgische amateurvoetbal voor een nieuwe of laatste nieuw elan zorgen aan zijn carrière.

In het verleden speelde Pogba bij onder meer in de Franse competitie bij Sochaux, Saint-Etienne, Sedan en in de Turkse competitie bij Genclerbirligi. Nu kiest hij voor een Belgisch avontuur op voorspraak van Kanté.