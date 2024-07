🎥 Charles De Ketelaere heeft niet lang nodig om het net te vinden en staat klaar om opnieuw een geweldig seizoen te hebben bij Atalanta

Charles De Ketelaere hoopt alweer een geweldig seizoen te hebben bij Atalanta. Het kostte de Rode Duivel slechts een paar minuten om het net te vinden tegen AZ Alkmaar, in een vriendschappelijke wedstrijd.

Vorig seizoen was er eentje om te onthouden voor Charles De Ketelaere. Met veertien doelpunten en elf assists, in alle competities, had de Rode Duivel onder andere bijgedragen aan de eindwinst in de Europa League.

Geselecteerd door Domenico Tedesco om deel te nemen aan EURO 2024, kreeg de voormalige speler van Club Brugge echter weinig speeltijd op het grote toernooi.

Charles De Ketelaere scoort in vriendschappelijke wedstrijd tegen AZ Alkmaar

De 23-jarige aanvallende middenvelder bleef dus fysiek vrij fris en keerde snel terug naar Atalanta voor de voorbereiding.

Afgelopen zaterdag stond de club uit Bergamo tegenover AZ Alkmaar. In deze wedstrijd mocht Charles De Ketelaere rond het uur invallen.

En het kostte hem slechts enkele minuten om het net te vinden, met een kopbal aan de tweede paal. Zo werd het 1-2 (uiteindelijk eindigde de wedstrijd op een gelijkspel, 2-2). Het seizoen begint goed voor CDK.