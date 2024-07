KRC Genk-coach Thorsten Fink is onder de indruk van jong talent: "Gattuso van onze ploeg"

Voor KRC Genk begint de Jupiler Pro League op zondag. Dan ontvangen de Limburgers de Rouches in de Cegeka Arena.

De Jupiler Pro League is vrijdag weer op gang getrapt. Zondag spelen KRC Genk en Standard hun eerste wedstrijd van het nieuwe seizoen.

Bij Racing Genk lijkt coach Thorsten Fink er klaar voor te zijn. "We weten niet wie zal spelen, maar kunnen wel iets afleiden uit hun spelsystemen en de filosofie van de coach", begint hij op de clubwebsite.

"We moeten voorbereid zijn op verschillende scenario’s. Ik verwacht van mijn jongens dat ze vanaf het begin de wedstrijd in handen nemen en in combinatie met pressing het balbezit opeisen", gaat hij verder.

"De jongens hebben in de voorbereiding al getoond dat ze knap voetbal kunnen brengen tegen sterke teams zoals Lille en Feyenoord. Standard is één van onze rivalen, en dus meteen een grote wedstrijd. Ik kijk ernaar uit, in dit mooie stadion en met fantastische fans."

Mike Penders zal in doel staan. "Ik ben tevreden met wat hij in de voorbereiding heeft getoond", maar er is nog een youngster die voor het eerst in de basis kan komen.

"Hetzelfde geldt voor Bangoura, die tegen Lille nog tot scoren kwam. Zijn gezonde agressiviteit maakt hem een soort van Gattuso voor onze ploeg."