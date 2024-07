Tarik Tissoudali neemt afscheid van KAA Gent met emotionele boodschap op sociale media

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Tarik Tissoudali zal naar het Griekse PAOK trekken. Hij nam zaterdag op sociale media afscheid van de fans.

Tarik Tissoudali verlaat KAA Gent en wordt een speler van PAOK. De aanvaller kondigde zaterdag op sociale media zijn afscheid aan.

"Het is moeilijk om in woorden uit te drukken hoeveel mijn jaren in Gent voor mij hebben betekend", begint hij op zijn Instagram-account.

"Ik ben ontzettend dankbaar dat ik voor deze club heb gespeeld en deel heb uitgemaakt van zo'n geweldige gemeenschap. Gent is een belangrijk deel van mijn carrière en ik wil mijn hartelijke dank uitspreken aan de club, de coaches, de fysieke staf en natuurlijk alle fans die mij en het team hebben gesteund."

Tissoudali kiest voor een andere uitdaging, maar zal KAA Gent wel nooit vergeten. "Ik zal altijd een Buffalo blijven. Ik hou van jullie allemaal."

In 2021 werd hij voor 750.000 euro weggeplukt bij Beerschot. Sindsdien speelde hij in totaal 135 wedstrijden voor KAA Gent waarin hij 56 doelpunten maakte.