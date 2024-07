Zeven nieuwe trainers in Jupiler Pro League: "Maar hij zal het moeilijk krijgen"

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Na vorig seizoen kwam er een heuse stoelendans onder de trainers in de Jupiler Pro League. Al wacht er sommigen een heel moeilijke opdracht.

Maar liefst zeven van de zestien eersteklassers beginnen aan het nieuwe seizoen met een andere trainer. Daar zitten opvallend veel jonge trainers bij.

“Met Jonas de Roeck, Nicky Hayen, Wouter Vrancken en Sébastien Pocognoli staan er heel wat jonge, frisse namen langs de lijn”, zegt Sporza-radiocommentator Tom Boudeweel.

Daar zitten ook heel wat ploegen bij met grote ambities. Boudeweel vreest alvast dat het voor één van hen niet gemakkelijk zal worden om te bevestigen.

“Vooral Jonas de Roeck zal het moeilijk krijgen bij Antwerp”, stelt Boudeweel. “Daar heeft Gheysens geen bodemloze put meer.”

De club moet fors besparen en zelfbedruipend worden. Dat betekent veel vertrekkers die niet of nauwelijks vervangen zullen worden.

De Roeck is in ieder geval strijdvaardig op toch voor de top zes te spelen. “De Roeck zal wel voor stijlbreuk zorgen. Hij liet al optekenen dat voetbal een loopsport is, wat de supporters graag horen natuurlijk.”