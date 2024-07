Hannes Van Der Bruggen heeft bijzondere opdracht: "Supporters maken mij er op attent"

Cercle Brugge is aan drukke weken begonnen. De ambities voor dit seizoen zijn heel groot, maar ook persoonlijk hebben sommige spelers nog wat te realiseren.

De verwachtingen bij Cercle Brugge zijn bijzonder hoog voor dit seizoen. De Vereniging begon deze week al aan zijn Europees avontuur en met ook de competitie die dit weekend start worden het weken met telkens twee wedstrijden.

Hannes Van Der Bruggen is alvast duidelijk wat de eerste ambitie is. Die ligt in Europa. “In de eerste plaats een groepsfase halen”, klinkt het in de Krant van West-Vlaanderen.

Doorstoten dus in de Europa League, of als er verloren wordt de Conference League halen. Maar het hoofdaccent ligt elders. “De competitie blijft het allerbelangrijkste. We weten dat het heel moeilijk wordt om beter te doen dan vorig jaar.”

Cercle pakte vorig seizoen de top vijf en dat zouden ze graag nog eens overdoen. “Er staat een goede structuur. Die moet ons helpen om die constante te leggen en het succes te bestendigen. Zelf wil ik zo goed mogelijk presteren om op het elan van vorig seizoen verder te gaan.”

Al is er ook voor Van Der Bruggen zelf nog iets heel belangrijks te rapen. Hij wil dit seizoen zijn eerste doelpunt voor Cercle Brugge scoren.

“Liefst zo vlug mogelijk. Ik ben er niet echt mee bezig. Het zijn vooral de supporters die mij er op attent maken. Zij gunnen het mij zo. Ooit zal die goal wel eens vallen. Daar ben ik van overtuigd.”