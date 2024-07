Ondanks puntenverlies tegen Standard is Genk-coach Fink zeer positief: "Veel goede zaken gezien"

Racing Genk leed onmiddellijk puntenverlies in zijn eerste thuiswedstrijd van het nieuwe seizoen tegen Standard, een team dat in moeilijkheden verkeert. Toch was Thorsten Fink zeer positief na afloop van de partij.

"We zijn teleurgesteld. Wil wilden de supporters en iedereen een goede wedstrijd geven", gaf Thorsten Fink toe na zijn eerste competitiewedstrijd als coach van KRC Genk. Hij benadrukte dat hij veel positieve elementen had gezien.

"Onze tegenstander speelde diep en daardoor konden we niet veel kansen creëren", analyseerde hij. Toch verzamelde Genk liefst 21 doelpogingen, maar slechts 3 daarvan waren gekadreerd en de Limburgers hadden liefst 76% balbezit.

"Ik vond veel zaken positief vandaag. We stonden defensief heel goed, we gaven weinig kansen weg op counters. Wij hadden zelf de grootste kans en die had eigenlijk binnen gemoeten", zo verwees Fink naar de mogelijkheid van Karetsas.

Volgens de oefenmeester had dat doelpunt ervoor kunnen zorgen dat de wedstrijd er anders had uitgezien. "Als die kans binnen was gegaan, dan hadden we een andere wedstrijd gekregen met meer ruimte."

"Al bij al was dit goed voor een eerste wedstrijd, de clean sheet is belangrijk. Maar er zijn zeker zaken die beter moeten. De jongens hebben gevochten en gelopen."