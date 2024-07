Brian Riemer komt met héél opvallende titeluitspraken en wil vergelijking tussen Anderlecht en Club Brugge eigenlijk niét maken

RSC Anderlecht opende het seizoen met een gevleide zege tegen STVV. De kritiek op het spelniveau van paars-wit was echter meteen striemend. Brian Riemer bijt van zich af.

Het waren negentig slaapverwekkende minuten in de wedstrijd tussen RSC Anderlecht en STVV. Uiteindelijk slaagde paars-wit er in de blessuretijd in om de eerste drie punten van het seizoen (op een diefje) thuis te houden.

"Het is vooral belangrijk om deze eerste wedstrijd van het seizoen te winnen", klonk het na het laatste fluitsignaal bij Brian Riemer. "De manier waarop is op dit moment minder van belang. De drie punten zijn binnen."

© photonews

Minstens even opvallend: tot enkele weken geleden klonk bij de Belgische recordkampioen dat de titel een absoluut doel is. De laatste tijd valt dat woord niet meer uit de mond van Riemer of Jesper Fredberg.

"We kunnen op dit moment niet verwachten dat we ieder seizoen tot de laatste speeldag zullen meestrijden om de titel", verrast Riemer in Het Laatste Nieuws. "Het is niet mogelijk om een Jumbo Jet te laten opstijgen op een startbaan die is aangelegd voor een Cessna."

Hoe schat Brian Riemer RSC Anderlecht in ten opzichte van Club Brugge?

De Deense coach van paars-wit predikt dan ook geduld. "Ik ben er wél van overtuigd dat we de juiste stappen aan het zetten zijn. Anderlecht heeft nu dat tikkeltje geluk nodig om een volgende horde te nemen, een titel te pakken én zo de miljoenen van de Champions League binnen te halen."

"Momenteel gaat de vergelijking met Club Brugge nog niet op", besluit de coach. "Zij geven meer dan twintig miljoen euro uit voor eind juli, hé. Club Brugge staat momenteel aan de top. Dan heb je automatisch een parachute die ervoor zorgt dat je er langer kan blijven zweven. Anderlecht vecht op dit moment nog om definitief gelanceerd te geraken."