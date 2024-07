Alessio Castro-Montes spreekt een aantal stellingen vlakaf tegen en doet voorspelling over tegenstanders van Union

Heel wat tegenstanders zullen er van hebben opgekeken dat Union niet beter aan de competitie is begonnen. We gaan op zoek naar wat hierachter schuilgaat. We laten een aantal stellingen los op Alessio Castro-Montes. Die is het zeker niet met al die redeneringen eens, integendeel.

Stelling 1: na het vertrek van Amoura en Nilsson wringt het schoentje op aanvallend vlak, ook qua automatismen.

"In de oefenwedstrijden en ook tegen Club Brugge hebben we toch telkens één of twee doelpunten kunnen maken. Ik denk niet echt dat daar het probleem zit. Persoonlijk heb ik niet het gevoel dat het lastig is dat onze twee spitsen vorig seizoen weinig speelminuten hadden. Het was voor hen niet simpel tegen een lage verdediging."

"Het is aan ons om hun taak te vergemakkelijken", vervolgt Castro-Montes. "Ik denk niet dat er een gebrek aan automatismen is. Misschien is dat het geval met nieuwkomers, maar Kabangu en Eckert Ayensa spelen al minstens een jaar bij ons. We trainen elke dag met hen samen, we hebben dus wel de automatismen met hen."

Stelling 2: Union nam het in de voorbereiding niet op tegen ploegen met een gelijkaardige speelwijze als de eerste tegenstander uit de competitie en dat is problematisch gebleken.

"Ja, dat is waar. Enkel tegen Patro was het een beetje gelijkaardig, maar toen scoorden we op een stilstaande fase via Leysen", herinnert Castro-Montes zich. "Als we tegen Dender snel een doelpuntje hadden meegepikt, zouden we nadien ook meer ruimte gekregen hebben. Dan kon het misschien nog een ruime score worden."

Uiteindelijk is het helemaal niet zo uitgedraaid. "Ik denk dat we niet gewoon waren om een dergelijke wedstrijd te spelen tegen een heel laag blok. We misten wat die individuele klasse of creativiteit. In zo'n matchen is het vooral heel belangrijk een eerste doelpunt te kunnen maken."

Stelling 3: Union zal wel weinig wedstrijden spelen dit seizoen waarin het zo vaak de bal heeft als op het veld van Dender, waar het 69% balbezit had.

"Ik denk dat zij het balbezit niet wilden. Ze wilden de nul houden en dat hebben ze met verve gedaan. Het is ook voor ons aanpassen. Misschien zal het niet de laatste keer dit seizoen zijn, als verschillende andere ploegen deze wedstrijd hebben bekeken", voorspelt Castro-Montes. "Daar moeten we ook voorbereid op zijn."

Stelling 4: Union heeft meer werk voor de boeg dan het na de Supercup dacht.

"Neen, ik denk niet dat we te snel conclusies moeten trekken na die eerste wedstrijd", doet de rechterwingback niet aan doemdenken. "We moeten gewoon op hetzelfde elan verderwerken naar de volgende wedstrijd in België en naar de Europese voorrondes."