Analist komt met duidelijk statement over de frustratie bij Mario Stroeykens

Mario Stroeykens redde de meubelen van RSC Anderlecht op de openingsspeeldag. Met een raak schot in de slotminuten bezorgde hij paarswit de overwinning tegen STVV.

Mario Stroeykens leek dit seizoen hoe dan ook zeker te zijn van zijn basisplaats, maar trainer Brian Riemer hield hem in de eerste wedstrijd van Anderlecht tot minuut 77 aan de kant.

Nochtans heeft Stroeykens alles om het helemaal te maken. Toen hij de winning goal voor Anderlecht scoorde toonde hij bitter weinig vreugde. Vol frustratie trapte hij de bal nog een tweede keer tegen de netten.

“Ik heb niet het gevoel dat er op de eerste speeldag al knopen zijn doorgehakt, maar zijn ontgoocheling kan ik wel begrijpen. Ergens verdient Mario het gewoon om aan die eerste match te beginnen”, voegt zegt ex-Anderlechtspeler Thomas Chatelle aan Het Nieuwsblad.

Voor Stroeykens is dit het seizoen om helemaal door te breken, net als dat ook voor Théo Leoni het geval is. “Anderlecht moet voor hen de beste omstandigheden creëren om een volgende stap in hun carrière te zetten.”

“Sportief zijn zij de toekomst van Anderlecht en ook financieel kunnen zij op termijn belangrijk zijn”, gaat Chatelle verder. “Wat mij betreft, moeten zij minstens 80 procent van de matchen starten. Het zou een slecht signaal zijn om die twee spelers nog in de wachtkamer te zetten.”