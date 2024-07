Een speler waar Club Brugge 6 miljoen euro op bood en een profiel dat Leko nodig had: Standard heeft twee knappe aanwinsten beet

De dinsdagochtend hebben Viktor Djukanovic en Sotiris Alexandropoulos voor het eerst getraind met de kern van Ivan Leko. De twee talenten zouden creativiteit en precisie moeten brengen in het aanvallende spel van Standard.

Standard Luik heeft vijf nieuwkomers verwelkomd sinds het begin van de zomer: Bosko Sutalo, Marko Bulat en David Bates, startend tegen Genk, evenals Grejohn Kyei, die inviel, en Boli Bolingoli, niet op het wedstrijdblad vanwege een lichte blessure.

De Rouches, die Lucas Noubi en Hayao Kawabe binnenkort zullen verliezen, hebben de komst van twee veelbelovende nieuwe spelers officieel aangekondigd. De Griek Sotiris Alexandropoulos en de Montenegrijn Viktor Djukanovic. Twee spelers die Ivan Leko naar verwachting meer creativiteit, precisie en individuele kwaliteit in de aanvallende linie zullen bieden, en die deze dinsdagochtend voor het eerst hebben getraind na hun medische tests op maandag.

Gegeerd door Club Brugge, Djukanovic zal zich vestigen in Sclessin

Viktor Djukanovic (20 jaar) lijkt de grote zomertransfer te zijn voor Standard. De linkervleugelspeler van Hammarby heeft zich sinds zijn komst uit Podgorica in januari 2023 doen gelden in de Zweedse competitie. In zijn eerste seizoen scoorde hij 11 doelpunten in 25 wedstrijden (na slechts 15 basisplaatsen) en maakte hij indruk op het grote publiek.

Op Transfermarkt wordt de Montenegrijnse international (met vier caps) geschat op zeven miljoen euro en zijn marktwaarde is sinds zijn komst naar het noorden blijven stijgen.

Terwijl Club Brugge dacht Antonio Nusa voor het begin van het seizoen te verliezen, had blauwzwart zijn zinnen gezet op de toekomstige aanwinst van Standard, zoals onthuld door het Zweedse medium Expressen. Ze hadden zelfs een bod van zes miljoen euro uitgebracht, dat werd afgewezen door Hammarby. Viktor Djukanovic wordt dus uitgeleend aan Standard, met een aankoopoptie van iets minder dan vier miljoen euro.

Alexandropoulos om de verdediging en aanval van de Rouches te verbinden

Sotiris Alexandropoulos (22 jaar) is nog een mooie aanwinst. Centrale middenvelder, ook in staat om defensiever te spelen, zal hij Aiden O'Neill helpen, die als enige verdedigende middenvelder opereert, om de bal te laten circuleren en het spel naar de aanval te versterken.

Met het vertrek van Hayao Kawabe, en mogelijk ook Isaac Price, had Standard behoefte aan een sterke speler op het middenveld, een betrouwbare kracht die zal helpen het schrijnende gebrek aan offensieve slagkracht van de Rouches op te lossen, door de spelers voor hem beter te bedienen en te voorkomen dat het team in tweeën wordt gesplitst en de aanvallers alleen worden bediend met willekeurige lange ballen, zoals vaak het geval is op dit moment.

Opgeleid bij Panathinaikos, stapte Alexandropoulos in augustus 2022 over naar Sporting Portugal voor vier miljoen euro. Uitgeleend aan Olympiakos vorig seizoen, speelde de Griekse international (met negen caps) 31 wedstrijden, een compleet seizoen, en scoorde drie doelpunten.

Terug bij Sporting, waar hij slechts dertien wedstrijden in het eerste elftal speelde (inclusief Champions League-wedstrijden tegen Marseille en Tottenham), past de middenvelder niet in de plannen van zijn coach en wordt hij nu ook uitgeleend, met een aankoopoptie van drie miljoen euro deze keer. Nog een mooie zet van Standard aan het einde van juli.