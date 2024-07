Hein Vanhaezebrouck ziet het somber in voor JPL-club: "Dat gaat nog wat worden daar"

De eerste speeldag van de Jupiler Pro League zit er ondertussen op. Er vielen opvallend veel gelijke spelen, en voor sommige ploegen ziet het er nog niet erg goed uit.

De eerste speeldag van de Jupiler Pro League was er dit jaar geen om te onthouden. Er werd vier keer gelijkgespeeld, waarvan zelfs drie keer met 0-0.

Bovendien was het voor de topploegen erg moeilijk om te overtuigen, dat heeft ook Hein Vanhaezebrouck gezien. "De topploeg die de minste indruk heeft nagelaten was Anderlecht, zeker gezien de tegenstand", stelde hij bij Het Nieuwsblad.

"Sint-Truiden is al zijn sterkhouders kwijt en heeft nog drie man op de Olympische Spelen zitten", merkt hij op. De Truienaars deden namelijk al enorm veel uitgaande transfers deze zomer.

"Het kwam bovendien niet over de middellijn en zelfs nadat het in de 92ste minuut de 1-0 in cadeauverpakking had weggegeven, ging het geen druk zetten. Ongelofelijk. Coosemans stond op een gegeven moment nochtans halverwege het veld de opbouw te verzorgen – één keer de bal afpitsen en diep spelen en STVV had hem in het lege doel kunnen leggen", gaat de ex-coach van onder meer KAA Gent verder.

Vanhaezebrouck heeft er momenteel geen goed oog in... "Hoe die nieuwe Italiaanse coach dan zei dat het toch al beter was dan de 4-1-nederlaag van vorig seizoen: ja, jongens… Dat gaat nog wat worden daar."