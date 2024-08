Het gonst van de geruchten rond KAA Gent, dat niet alle sterkhouders wil kwijtspelen: "We willen graag dat hij blijft"

KAA Gent maakt een speciale zomermercato mee. Sportief manager Arnar Vidarsson liet zich uit over enkele dossiers.

KAA Gent deed inkomend al enkele leuke transfers. Zo mochten de Buffalo's Mathias Delorgen, Andri Gudjohnsen en Max Dean al verwelkomen.

Maar niet alles loopt zoals verwacht op de transfermarkt voor Gent. Tarik Tissoudali en Paul Nardi vertrokken, maar ook Jorthy Mokio en Julien De Sart gingen de deur uit.

Die laatste twee, en dan nog vooral De Sart, had de club zeer graag gehouden. Hij moest de draaischijf van de ploeg worden de komende jaren, maar verkoos een avontuur in Qatar.

Er zijn nog heel wat belangrijke spelers waar interesse in is. Denk maar aan Matias Fernandez-Pardo. Volgens Vidarsson is het niet de bedoeling dat hij vertrekt, maar bij een goed bod kan er wel iets mogelijk zijn. "Hij staat niet in de etalage, we willen graag dat hij blijft", vertelde hij bij Het Nieuwsblad.

Binnen een jaar zin Hong, Torunarigha als Samoise aan het einde van hun contract. Voor hen moet er dus ook nog een oplossing komen. "Hong is super belangrijk voor ons, hem zouden we graag houden", had Vidarsson daarover te zeggen.