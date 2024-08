Verdient Anderlecht nog een zakcentje of laten ze hem zomaar gaan? 'Paars-wit wordt eindelijk verlost van peperdure flop'

Volg Anderlecht nu via WhatsApp!

RSC Anderlecht lijkt eindelijk verlost te geraken van (het loon van) Amadou Diawara. De middenvelder maakte de voorbije mercato's geen aanstalten om andere oorden op te zoeken, maar lijkt nu toch zelf een nieuwe uitdaging aan te willen gaan.

RSC Anderlecht nam Amadou Diawara in 2022 over voor amper anderhalf miljoen euro. De middenvelder verhuisde met héél véél adelbrieven naar Brussel, maar kon er de verwachtingen nooit inlossen.

Jesper Fredberg probeert al anderhalf jaar een oplossing te vinden voor Diawara, maar zonder succes. Ter verdediging van de Deen: ook de speler zelf werkte niet mee. En daar zit het loonstrookje voor iets tussen.

Diawara behoort bij Anderlecht tot de grootverdieners. De 27-jarige Guineeër verdient jaarlijks twee miljoen euro. Ook Diawara beseft dat een contract van die grootorde bij een volgende club niét zal weggelegd zijn.

Volgens de Italiaanse media wil Diawara zijn carrière echter nieuw leven inblazen. De middenvelder wil terug naar Italië en heeft zijn zaakwaarnemer de opdracht te geven om actief op zoek te gaan naar een club in de Serie A of Serie B.

Geraakt RSC Anderlecht eindelijk af van Amadou Diawara?

Diawara speelde in De Laars eerder al voor Bologna FC 1909, SSC Napoli en AS Roma. Anderlecht zal alvast meewerken aan een transfer. Fredberg hoopt nog een kleine transfersom voor Diawara te krijgen, maar zelfs dat is geen voorwaarde meer.