Bocht van 180 graden voor Big Rom? 'Chelsea heeft plots dit plan met Lukaku'

Waar zal Romelu Lukaku volgend seizoen spelen? Napoli wil de Rode Duivel, maar de onderhandelingen slepen aan. Een team uit de Premier League zou daar wel eens kunnen van gaan profiteren.

SSC Napoli heeft het heft in eigen handen genomen om Victor Osimhen naar Chelsea FC te loodsen. En dat heeft een héél duidelijke reden: PSG ziet namelijk af van een transfer. Maar de financiële situatie moet ook kloppen.

Een verhuis - lees: uitleenbeurt met verplichte aankoopoptie - naar Chelsea lijkt voor Napoli dan ook de enige manier om Osimhen op korte termijn te slijten. Romelu Lukaku blijft in tussentijd in de wachtkamer zitten.

Net zoals vorige zomer is de toekomst van Romelu Lukaku onzeker geworden - het is een ware soap geworden, zoveel is duidelijk. De Belgische aanvaller heeft geen toekomst meer bij Chelsea, dat hem dus wil verkopen.

Hij werd eerder al genoemd bij AC Milan maar ook in Saoedi-Arabië, maar Napoli, getraind door zijn voormalige mentor bij Inter, Antonio Conte, bleef tot op heden in de polepositie liggen. Al lijkt er nu een ferme bocht te gaan komen.

Romelu Lukaku uiteindelijk... bij Aston Villa?

De gesprekken vorderen niet snel genoeg naar de zin van Chelsea dat volgens de Italiaanse krant Il Mattino zelfs zou hebben besloten zich tot een andere Engelse ploeg te wenden: Aston Villa. En dat kan snel gaan.

Chelsea zou een akkoord hebben gevonden met de club van Youri Tielemans en Amadou Onana. Lukaku van zijn kant wil alleen naar Napoli gaan en zou al een persoonlijk akkoord hebben over een contract van 3 jaar.