Jelle Vossen en Zulte Waregem lijken bijna klaar om promotie naar de Jupiler Pro League af te dwingen

Zulte Waregem kende een tegenvallend seizoen vorig jaar. Met een frisse nieuwe wind en wat ervaren spelers proberen ze de promotie af te dwingen. Zaterdag stond de generale repetitie tegen Excelsior Rotterdam op het programma.

De generale repetitie

Volgend weekend opent Zulte Waregem de Challenger Pro League in eigen huis tegen Lierse. Een ploeg die ook goed heeft ingekocht afgelopen zomer.

Na een goede voorbereiding volgde zaterdag de generale repetitie voor Zulte Waregem. Dit tegen Excelsior Rotterdam die uitkomen op het tweede niveau in Nederland, namelijk de Keuken Kampioen Divisie.

Eerste helft zonder doelpunten

De wedstrijd was iets meer dan 10 minuten onderweg toen de eerste grote kans zich aandiende. Vossen legde de bal goed terug, maar Gavriel mikte zijn poging net naast. Na 20 minuten voetballen kwam er een antwoord vanuit Nederlandse hoek. Donkor devieerde de bal achter zijn steunbeen, maar Tanghe redde op de lijn.

Daarna reageerden de thuisploeg opnieuw. Diop schoot van afstand, maar zijn schot ging millimeters naast. Zulte Waregem bleef de meest bedrijvige ploeg. Vossen probeerde het met een omhaal, maar zijn schot ging net naast. Even later leek Erenbjerg te scoren, maar de Deen vertrok uit buitenspelpositie.

In de tweede helft begon de wedstrijd pas echt

Bij de start van de tweede helft lieten de Nederlanders er geen gras over groeien. Uddenas bracht Rotterdam vroeg in de tweede helft op voorsprong, 0-1. Zulte Waregem probeerde snel te reageren. Nyssen vond de vrijstaande Vossen voor doel, maar de aanvaller miste zijn schot. De thuisploeg combineerde goed in de tweede helft, maar vergat soms om te schieten.

Iets na het uur bracht coach Vandenbroeck Ablo Traoré, wat meteen resulteerde in een goal. Nyssen leverde een strakke voorzet en Traoré tikte binnen aan de tweede paal. In de slotfase zocht de thuisploeg nog naar de winnende goal. Sergeant bediende Vossen, maar de doelman redde de poging.

Traoré probeerde het even later van afstand. Zijn schot was goed, maar werd geblokkeerd door een Nederlandse verdediger. Ook Gavriel probeerde het nog eens na een uitstekende actie van Traoré, maar de Nederlandse doelman hield een tweede doelpunt tegen.

Het bleef 1-1 in de Elindus Arena.