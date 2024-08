Juventus krijgt binnenlandse concurrentie voor Antonio Nusa

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Antonio Nusa is grof wild op de transfermarkt. Het goudhaantje van Club Brugge heeft niet alleen Juventus achter zich, maar ook Lazio Roma zit achter de flankaanvaller.

De Italiaanse krant Tuttosport pakte afgelopen week uit met Antonio Nusa op de voorpagina. Dit met een bericht over de concrete interesse van Juventus en ze gaven hem de bijnaam 'de nieuwe Neymar'. Deze interesse van Juventus heeft nog wat concurrenten wakker gemaakt.

Zo zou Lazio Roma al een bod hebben gedaan op de flankaanvaller van Club Brugge. Dit voor 16 miljoen euro. Dit weet Insider Lazio die dikwijls goed geïnformeerd zijn over de gang van zaken bij de Romeinse club.

Het lijkt onwaarschijnlijk dat Club Brugge een bod van 16 miljoen euro gaat aanvaarden. De flankaanvaller is nog maar 19 jaar en heeft een marktwaarde van 15 miljoen euro. Tegelijkertijd heeft hij nog een lopend contract tot medio 2027. Club Brugge is ook financieel gezond en hierdoor zijn ze niet verplicht te verkopen.

Nusa kende vorig seizoen een moeilijk jaar. De flankaanvaller leek op weg naar de Premier League voor 37 miljoen euro, maar deze transfer ging uiteindelijk niet door omwille van mogelijke problemen met zijn knie. De rest van vorig seizoen bleef hij niet gespaard van fysieke ongemakken en vond nooit helemaal zijn draai bij Club Brugge dat uiteindelijk wel kampioen werd.

Het lijkt vooral belangrijk voor Nusa om dit seizoen fit en gezond te blijven. Zo kan hij bevestigen bij Club Brugge zowel in de Jupiler Pro League als in de Champions League. Als hij daar in slaagt dan wacht hem absoluut nog een prachtige transfer volgende zomer.