Promotiefavoriet slikt enorme domper

Zulte Waregem wil dit seizoen maar wat graag promotie afdwingen. Vorig seizoen lukte dat net niet. In de voorbereiding slikte het een ferme domper. Een aanvaller zal er de komende maanden niet bij zijn namelijk.

"Tijdens de voorbereiding op het nieuwe seizoen liep Machado een spierblessure op ter hoogte van de heup. De Braziliaanse aanvaller is daarom enkele maanden buiten strijd. Veel beterschap, Matheus", laat Essevee weten op haar webstek.

Het is een ferme domper, want in het nieuwe seizoen werd op Matheus Machado zeker gerekend. Hij zou in de spits van belang moeten gaan worden voor Essevee. Zulte Waregem wil namelijk niet lang in het vagevuur van de Challenger Pro League blijven zitten.

© photonews

Ondertussen speelde Zulte Waregem wel een leuke oefenwedstrijd tegen Olympic Charleroi. Die werd met 2-1 gewonnen. Op zaterdag is er de galawedstrijd tegen Excelsior Rotterdam, tijdens de Essevee Journee in Waregem.

Oefenwedstrijd tegen Olympic Charleroi

Als generale repetitie op de Essevee Journée oefende Zulte Waregem op vrijdagavond tegen Olympic Charleroi. "Enkele jongens op test maakten hun eerste minuten. En door een goede relatie met het management rond Leon Klassen onderhoudt de voormalige speler van Spartak Moskou zijn fitheid bij Essevee."

STARTING XI: Van der gouw, Traoré (60’ Dierckx), Labie, Demuynck, Agnikoi, Klassen (45’ Cappelle), Sergeant, Ndour (60’ Oscar), Natama (29’ Joseph) en Moussa (60’ Natama).