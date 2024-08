Weegt prijskaartje van 20 miljoen euro op Denkey? Muslic komt met niet mis te verstane boodschap

Het wil voorlopig maar niet lukken voor Kévin Denkey. Weegt het prijskaartje van 20 miljoen euro op de topschutter van vorig seizoen?

Tegen Kilmarnock kreeg Kévin Denkey afgelopen donderdag de perfecte mogelijkheid om zijn eerste doelpunt van het seizoen te scoren. Cercle kreeg een penalty, maar Denkey trapte zwak en miste. Geen eerste goal.

Cercle hing een prijskaartje van 20 miljoen euro aan Denkey, maar die prijs lijkt voorlopig toch bijzonder hoog gegrepen. Toch blijven ze bij Cercle Brugge het vertrouwen behouden in hun topspits Denkey.

"Met Kévin is er helemaal niets aan de hand", zei verdediger Christiaan Ravych. "Hij zal zijn niveau van vorig seizoen wel snel weer oppikken. We hebben daar alle vertrouwen in, want op training vliegen al zijn ballen binnen."

Muslic behoudt vertrouwen in Denkey

Ook trainer Miron Muslic denkt dat de eerste goal van Denkey niet lang op zich zal laten wachten. "Vorig seizoen had Denkey deze penalty met zijn ogen dicht gemaakt en ik had het bijzonder graag gezien dat hij had gescoord."

"Maar dat is voetbal. Niet alles kan vooraf voorspeld worden en vanzelf gaan. Maar Kévin krijgt op deze momenten alleen maar steun van ons. Het is ook normaal dat een spits soms twee of drie wedstrijden niet scoort. Maar we hebben het wel over Kévin Denkey. Hij zal snel weer scoren.