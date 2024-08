Sadiki spreekt klare taal over Champions League met Union: "Er zullen nog spelers vertrekken, maar..."

Union SG heeft zijn eerste overwinning binnen. Toch is de ploeg verre van waar ze eigenlijk wil staan.

Union SG doet het voor het derde jaar op rij met een nieuwe trainer en heel wat nieuwe spelers. En de zomermercato is nog niet op het einde, waardoor het duidelijk is dat er nog een grote kans is op vertrekkers.

Zo worden Cameron Puertas en Koki Machida nog gelinkt aan een vertrek, waardoor de ploeg er de komende weken zeker nog anders zal uitzien. “Dat is Union, hè. Dat is de afgelopen drie jaar ook zo geweest”, weet Noah Sadiki te vertellen aan Het Nieuwsblad.

“We staan nog aan het begin van het project. We hebben nieuwe spelers en er zijn spelers die nog zullen vertrekken. Daar moet je aan wennen en je moet er gewoon voor zorgen dat je goed voetbalt. We zoeken nog naar onze sterke punten samen, maar ook naar de individuele kwaliteiten van alle jongens. Zo kunnen we het beste uit deze ploeg halen.”

Een eerste grote test volgt volgende week al, met het duel tegen Slavia Praag in de heenmatch van de derde voorronde van de Champions League.

“We gaan ons niet voor de volle 100 procent, maar voor 200 procent moeten geven om er een resultaat neer te zetten. We weten dat het niet makkelijk zal zijn, maar we moeten tonen dat we mannen zijn die absoluut naar de groepsfase willen. Als we ons eigen spel spelen, denk ik niet dat we schrik moeten hebben.”