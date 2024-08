Wouter Vrancken blijft volhouden, ondanks pijnlijke vaststellingen: "Ik geloof wel dat we er de spelers voor hebben"

KAA Gent heeft zich laten verrassen door promovendus Dender. Een duidelijk gebrek aan kwaliteit in het laatste kwart van het veld, dat zag ook Wouter Vrancken. En toch twijfelt hij niet aan zijn systeem.

Vrancken heeft een 4-3-3 ingevoerd bij KAA Gent, maar dat heeft zo ook zijn nadelen. Met Surdez en Yokota op de flanken krijgt Andri Gudjohnsen weinig fysieke steun in het centrum. De IJslandse spits stond zo veelal tegen drie beren van centrale verdedigers op te boksen.

Dat is zelfs voor bonkige aanvaller te veel. Hij kon dan ook geen enkele keer echt aanleggen. "Andri was inderdaad moeilijk te vinden. Maar de jongens pikken wel de dingen op. Het is een beetje wennen voor hen, maar dat heeft zijn tijd nodig. Ik denk wel dat we de spelers hebben voor dat systeem", aldus Vrancken.

Vrancken was echter ook kritisch voor de manier waarop zijn ploeg de wedstrijd aanvatte. "Heel jammer dat je met te weinig intensiteit aan die match begint. Zij wonnen elke tweede bal waardoor ze de tegenaanval konden spelen."

Waarom Fernandez-Pardo niet speelde

"En er was te weinig initiatief naar hun doel toe. De tweede helft hadden we toch wel dominantie op hun helft en konden we ook snel scoren. Maar die laatste bal kwam er net niet uit. Als je de eerste helft begint zoals de tweede had de wereld er heel anders uitgezien."

Dan was er nog de vraag waarom Matias Fernandez-Pardo niet ingevallen was toen Gent een doelpunt nodig had. "Wel, dat is simpel: ik kreeg tijdens de match te horen dat hij te veel last had van zijn hamstring. Hij had al aangegeven dat hij last had voor de match, maar de kines hadden een verband aangelegd. Tijdens de opwarming van de tweede helft kwam hij dan melden dat het niet ging. Dat is heel jammer natuurlijk."