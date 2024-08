Lukaku heeft de wachtkamer voor lange tijd geboekt: PSG speelt het spel hard, niemand anders kan of wil betalen

Het is een rommeltje aan het worden hoor, die transfercarrousel der spitsen. Romelu Lukaku zit er midden in en een oplossing kan nog even op zich laten wachten. Zo zit de situatie momenteel in elkaar.

Het is wachten op... Victor Osimhen. Maar dat was al langer geweten. Nu kwam Chelsea op de proppen met een voorstel om hem te ruilen voor Romelu Lukaku plus een som geld. Maar daar waren noch Napoli, noch Osimhen zelf voor te vinden.

De voormalige spits van Charleroi en in Italië uitgegroeid tot wereldtopper heeft zijn zinnen gezet op PSG. Maar van die kant uit is er nog geen formeel bod bij Napoli toegekomen. Achter de schermen wordt daar wel hard aan gewerkt, maar het zit blijkbaar complex in elkaar.

Lukaku wil nergens anders heen

Intussen dacht Aston Villa met Lukaku te kunnen gaan lopen, maar die kwamen van een kale reis thuis. Lukaku wil nergens anders naartoe dan naar Napoli. Waarom? Omdat Antonio Conte, met wie hij kampioen werd met Inter, hem er absoluut bij wil.

Dat is ook wat de topschutter aller tijden nodig heeft: een trainer die onvoorwaardelijk in hem gelooft. Conte en Lukaku hebben in korte tijd een enorm goeie band ontwikkeld en ze weten wat ze aan elkaar hebben. Big Rom heeft zijn woord gegeven aan Conte en dat zal hij niet meer breken.

Osimhen duur en complex

Als hij daarvoor extra lang moet wachten, geen probleem. De transfermarkt in Italië sluit echter al op 31 augustus. In Engeland is die nog tot 2 september open. Napoli zal dus een vervanger voor Osimhen moeten aantrekken, zelfs als het op 31 augustus nog niet geregeld is.

Want de Nigeriaanse spits houden tegen zijn zin willen ze ook niet doen. Daarbij, ze hebben de slordige 120 miljoen van zijn transfer nodig om Lukaku te kunnen aantrekken. Een huur met aankoopoptie zien ze dan ook niet zitten. Hoe dat gaat uitdraaien, valt nog af te wachten...

Want bij PSG spelen ze het spel hard. Binnen de club is er geen eensgezindheid over de komst van Osimhen. En het is ook één van de weinige clubs die de transfersom kan ophoesten. Intussen zit Lukaku in de wachtkamer. En dat zou nog wel eens een aantal weken kunnen duren.