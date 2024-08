Club Brugge wacht uitspraak rechtbank niet af en onderneemt zelf zware actie tegen eigen 'supporters'

Volg Club Brugge nu via WhatsApp!

Naar aanleiding van de gebeurtenissen tijdens de wedstrijd tegen Standard Luik afgelopen zondag heeft Club Brugge gisteren een zaak aangespannen bij de Kamer Burgerrechtelijke Uitsluiting van de KBVB tegen 24 supporters.

De club wacht de uitkomst hiervan niet af en neemt zelf verdere stappen. Club Brugge en zijn supporters zijn geschokt door de racistische groet die zondagavond te zien was in het uitvak in Standard.

De volledige Club Brugge-familie veroordeelde deze actie onmiddellijk en besloot snel in te grijpen. Gisteren identificeerde de club 24 supporters en maakte een dossier tegen hen aan bij de Kamer Burgerrechtelijke Uitsluiting van de KBVB, wat moet leiden tot een stadionverbod.

Daarnaast neemt Club Brugge het heft in eigen handen en weigert vanaf nu 34 supporters (de 24 gisteren geïdentificeerde plus 10 die vandaag werden geïdentificeerd) de toegang tot alle thuis- en uitwedstrijden van de club.

Club Brugge benadrukt dat er binnen de Blauw-Zwarte familie geen plaats is voor wangedrag en blijft proactief optreden tegen individuen die de clubkleuren onwaardig zijn.

"Wij zullen blijven strijden tegen elke vorm van discriminatie en ervoor zorgen dat ons stadion een veilige en respectvolle omgeving blijft voor iedereen," aldus een woordvoerder van de club.