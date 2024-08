Manchester United toont interesse in ex-kampioenenmaker Racing Genk

Manchester United is haastig op zoek naar een nieuwe defensieve middenvelder. The Red Devils hadden eerst hun zinnen gezet op PSG speler Ugarte. Maar de vraagprijs van 60 miljoen euro schrikt de ploeg uit Manchester enorm hard af.

Volgens The Athletic heeft United nu zijn zinnen gezet op ex-Genk speler Sander Berge. De Noor speelt momenteel voor het gedegradeerde Burnley en zou volgens Transfermarkt een waarde hebben van ongeveer 20 miljoen euro.

Sander Berge kennen we allemaal van zijn periode bij Racing Genk. In ruim drie seizoenen bij de Limburgers maakte hij maar liefst 113 optredens waarin hij 6 keer wist te scoren. De 26-jarige middenvelder was een vaste waarde in het kampioenenjaar 2018-2019 onder Philippe Clement.

Na een seizoen in de Champions League verhuisde Berge in de zomer van 2020 voor ongeveer 25 miljoen euro naar Sheffield United. Vorige zomer besloot de Noorse international een avontuur aan te gaan bij Burnley, onder leiding van Vincent Kompany.

Ondanks zijn 37 optredens in de Premier League kon hij de degradatie van de club niet voorkomen.

🔴 #MUFC interested in Berge, who ranks highly in number of metrics

🔴 Contact made with player’s camp

🔴 PSG want around €60m for Ugarte, with United pursuing other targets



This is the latest from Old Trafford in this week’s Transfer DealSheet — courtesy of @lauriewhitwell