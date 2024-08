Muslic "heeft geen andere keuze": Europese campagne legt pijnpunt bloot bij Cercle Brugge

Cercle Brugge is met 0 op 6 begonnen aan het nieuwe Belgische seizoen. Het Europese verhaalt dwingt coach Miron Muslic tot het maken van keuzes.

In vergelijking met de wedstrijd tegen Kilmarnock voerde Miron Muslic vier wissels door in zijn basiself tegen KV Kortrijk. Daland, Nazinho, Francis en Ouattara begonnen op de bank. Popovic, Miangue, Augusto en Agyekum kwamen in hun plaats.

Miron Muslic kon naar eigen zeggen niet anders, vooral verdedigers Daland en Nazinho hadden rust nodig. "Ik kan en mag die jongens geen vier matchen op rij laten spelen of ik ben ze kwijt met blessures."

Nog transfers voor Cercle Brugge?

"Ik moet roteren om spelers te beschermen tegen zichzelf. Vier wedstrijden op rij beginnen is voor sommigen onmogelijk. Ik heb echter ook maar een ploeg van 14 of 15 spelers die beschikbaar zijn om te spelen."

Muslic lijkt ook om versterkingen te vragen. "We hebben spelers die op een andere positie moeten spelen. Centrale verdedigers die op linksback of rechtsback moeten spelen, want de enige vleugelverdediger in ons team is Nazinho."

Aanwinst Ibrahim Diakité viel al uit, waardoor Ravych het seizoen op de rechtsback is begonnen na het vertrek van Hugo Siquet. Miangue kan Nazinho vervangen op linksback, maar voor Miangue is dat ook niet zijn favoriete positie.