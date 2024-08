Philippe Albert is snoeihard voor Anderlecht: "Dat was toch niet om aan te zien?"

Anderlecht begon aan zijn seizoen met een 6 op 6, toch is nog lang niet iedereen overtuigd. Het spel van paars-wit is niet om over naar huis te schrijven en dat heeft ook Philippe Albert gezien.

Anderlecht begon aan het nieuwe seizoen met een 6 op 6, enkel KVC Westerlo deed hetzelfde. Toch zijn de fans van paars-wit niet helemaal gelukkig. Het spel dat hun ploeg brengt is niet wat het moet zijn. Dat heeft ook ex-speler Philippe Albert gezien. "Die eerste competitiewedstrijd tegen Sint-Truiden, dat was toch niet om aan te zien?", begint hij bij Het Nieuwsblad. Tegen STVV kwam Anderlecht nog erg goed weg door een doelpunt van Mario Stroeykens. "De kwaliteit van het spel is ondermaats. Dat frustreert de fans. Tegen Sint-Truiden scoren ze in de extra tijd na een wedstrijd waar het team niets liet zien." Maar ook afgelopen weekend had het er heel anders kunnen uitzien. "Tegen Antwerp kreeg Anderlecht twee doelpunten in geschenkverpakking. Daar kan je als fan niet blij om zijn." "Je ziet geen verbetering in het spel, aanvallen zit er blijkbaar niet meer in. Anderlecht-fans kennen iets van voetbal en zij weten ook dat die 6 op 6 maar wiskunde is. Met dit spel kan je geen prijzen pakken. Dit blijft geen resultaten opleveren. Over twee weken is er al Europees voetbal. Dan willen ze niet afgaan", besluit Albert.