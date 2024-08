📷 Kevin De Bruyne verrast iedereen met nieuwe look

Kevin De Bruyne speelde niet het EK dat hij wou met de Rode Duivels. Na een zwakke groepsfase van de nationale ploeg, gingen ze er tegen Frankrijk uit.

Nadien genoot de middenvelder van een welverdiende vakantie. Ondertussen is hij weer terug in Engeland om zich met Manchester City voor te bereiden op het nieuwe seizoen.

Dinsdag moest er toch twee keer gekeken worden toen KDB aankwam op het trainingsveld. De Rode Duivel koos voor een nieuwe haarstijl.

Vorige keer deed het denken aan Jack Grealish, deze keer aan Erling Haaland. De Bruyne had zijn haar strak naar achteren gedaan, met een dotje erin.

"Oooooo, top knot!" 😅@KevinDeBruyne trying something a little different! 💈 pic.twitter.com/iGBlCe5f7v