'Barça drukt door en heeft met deze EK-revelatie een absolute toptransfer te pakken'

FC Barcelona heeft Dani Olmo (zo goed als) binnen. RB Leipzig lachte een eerste voorstel van de Catalanen nog weg, maar uiteindelijk hebben alle partijen een akkoord gevonden.

Olmo heeft een opstapclausule van zestig miljoen euro in zijn contract bij RB Leipzig staan. Barcelona hoopte de kost te drukken door met de cijfertjes te spelen: een transfersom van veertig miljoen euro, terwijl de resterende twintig miljoen euro mogelijk werden gemaakt via een bonussensysteem.

Die Roten Bullen lachten het voorstel weg. En met succes. Dinsdag reisde Deco af naar Duitsland. De sportief directeur van Barça kwam terug met een akkoord op zak.

Barcelona gaat 55 miljoen euro betalen om het jeugdproduct terug naar Camp Nou te halen. Via een bonussensysteem kan dat bedrag nog met zeven miljoen euro gespekt worden.

De Spaanse media meldden dat Olmo ondertussen al gespot is in Barcelona. De 26-jarige aanvallende middenvelder legt eerstdaags de medische proeven af en zal vervolgens zijn krabbel zetten onder een langdurig contract.

Keert Dani Olmo terug naar FC Barcelona?

Voor de volledigheid: Olmo verliet La Masia in 2014 voor een avontuur bij Dinamo Zagreb. Leipzig betaalde in 2020 29 miljoen euro om hem er weg te halen. Anno 2024 komt het jeugdproduct door de grote poort terug in Camp Nou.