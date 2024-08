Binnenkort de Viking Clap in Belgisch stadion? Cultheld met Premier League-ervaring zet stap richting Jupiler Pro League

KV Kortrijk begint steeds meer op een Scandinavische enclave te lijken. En mogelijk komt er met Aron Gunnarsson nog een extra IJslandse cultheld naar het Guldensporenstadion. De Kerels zouden goede papieren hebben door de vele links met IJsland.

KV Kortrijk is druk bezig met haar kern te versterken. De club zou nu ook nog steeds geloven in het aantrekken van een transfervrije IJslander. Aron Gunnarsson zou de oversteek kunnen maken vanuit IJsland naar het Guldensporenstadion. Hij is een naamgenoot van de nieuwe doelman bij KV Kortrijk én ook een landgenoot van coach Freyr Alexandersson, die sinds januari een nieuwe wind heeft laten waaien door het Guldensporenstadion. Ook de start van het nieuwe seizoen was bemoedigend. Miljoenen via Vincent Tan Sterke man Vincent Tan gelooft opnieuw in de ploeg en heeft deze zomer nog een kapitaalsverhoging van liefst tien miljoen euro doorgevoerd. En dat voor een club die hij een jaar geleden nog koste wat het kost van de hand wilde doen. De overname viel tot twee keer toe in duigen, het gevolg was een seizoen vol chaos, trainerswissels en bibberen tot de play-downs, de barrages en het bittere einde. Maar Alexandersson flikte het en gaf daarna aan graag te willen blijven. © Photonews Twee jaar zou hij nodig hebben om de club opnieuw stabiel te krijgen en die tijd lijkt hij te gaan krijgen. Ondertussen maken ze het hem in Kortrijk makkelijker. Jonathan Hartmann kwam in januari al over als assistent, maar ondertussen maakten ook Thomas Kjaerbye (Head of Performance) en Jonas Gardarsson (Head of Medical) erbij. Links met de coach genoeg: de ene is een Deen die bij Lyngby ook al werkte onder Alexandersson, de andere is een IJslander die de coach ook kent. En dus ook in de kern werd al flink versterkt, met de komst van doelman Patrick Gunnarsson.

Typerend tijdens de eerste thuiswedstrijd: in de perstribune klonk heel veel Deens en/of IJslands. De familie van Kjaerbye was op bezoek, mogelijk ook die van andere leden van de staf. Het toont ook aan dat iedereen zich op zijn gemak voelt in Kortrijk - West-Vlaams en Deens lijken met wat goede wil zelfs op elkaar.

IJslandse enclave wordt groter

Ondertussen hebben ze bij de Kerels ook hun oog laten vallen op Aron Gunnarsson, een 35-jarige IJslander. Die zit sinds het begin van deze zomer zonder contract. Gunnarsson zag zijn contract bij het Qatarese Al-Arabi aflopen en is sindsdien op zoek naar een nieuwe club.

KV Kortrijk kan zijn nieuwe werkgever worden, al wordt hier en daar ook geopperd dat hij ook in eigen land en in zijn geboortestad bij Þór Akureyri aan de slag zou kunnen. De verdedigende middenvelder speelde in een lang verleden nog bij onder meer AZ.

Hij deed ook ervaring op in Engeland en zelfs in de Premier League bij Coventry City en Cardiff, een van de andere clubs van Vincent Tan. Daar speelde hij van 2011 tot 2019, dus ook de sterke man van Kortrijk kent hem zeker.

Gunnarsson is ook gewezen international voor IJsland. Hij heeft 103 caps op zijn naam staan en staat in eigen land te boek als een cultheld. De ervaren speler met kenmerkende baard zou dus zeker een aanwinst kunnen zijn voor De Kerels. En de Viking Clap komt zo steeds dichterbij na een volgende thuisoverwinning ...