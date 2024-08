Heel wat afwezigen maar ook een opvallende aanwezige bij selectie van Union SG voor Europese wedstrijd

Woensdag staat er een zeer belangrijke wedstrijd op het programma voor Union SG. De heenwedstrijd van de derde voorronde van de Champions League wordt gespeeld tegen Slavia Praag.

De Brusselaars hopen om een goede uitgangspositie te kunnen bemachtigen om het zo in eigen huis af te maken volgende week. De club maakte haar selectie ondertussen ook al bekend.

Daar merken we enkele afwezigen op. Ross Sykes en Christian Burgess zijn nog steeds geblesseerd. De kwetsuur van die eerste is erger dan verwacht en voor Burgess komt de wedstrijd nog te vroeg.

Lazare Amani is ook nog steeds geblesseerd. Verder zijn Loïc Lapoussin, Arnaud Dony en Kamiel Van De Perre niet geselecteerd. Een opvallende aanwezige is dan weer de 18-jarige Daniel Tshilanda.

The squad for our first Champions League qualifier of the season! ✊ pic.twitter.com/NOIU25D3mI