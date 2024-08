KRC Genk-coach Thorsten Fink ontkent niet dat er druk is en begrijpt de fans: "Ze zijn bang dat het opnieuw gaat gebeuren, het is een klein trauma"

KRC Genk heeft met 1 op 6 zijn competitiestart gemist. Dit weekend staat de belangrijke topper tegen Club Brugge, dat ook 1 op 6 pakte, op het programma.

KRC Genk kon voor de tweede week op rij niet winnen. Tegen OH Leuven gingen de Limburgers met 3-1 onderuit. De meegereisde supporters kregen geen waar voor hun geld.

Racing Genk speelde gewoon een zwakke partij en er ontbrak grinta. Allerlei dingen liepen mis. De club speelde steeds met 5 of 6 aanvallers, maar kon zo goed als geen echte kansen creëren.

Coach Thorsten Fink snapt de onvrede van de supporters. Die floten de spelers (kort) uit tijdens de rust en na afloop. "Ik begrijp dat ze niet tevreden zijn op dit moment. Ze hebben daar ook al het recht op. Ze komen naar hier, ze hebben geen leuk seizoen achter de rug en zijn bang dat het opnieuw gaat gebeuren."

Afgelopen seizoen presteerde Genk onder de verwachtingen. Er werd naast Europees voetbal gegrepen in de play-offs, het Europese avontuur van vorig seizoen eindigde al vroeg en in de beker werd Genk uitgeschakeld door KV Oostende. "Het is een klein trauma, maar we moeten het vergeten. We kunnen nu alleen maar positief naar de toekomst kijken."

Maar er volgt al snel een nieuwe kans om beter te doen. In eigen huis tegen Club Brugge, dat ook 1 op 6 pakte en niet in vorm is. Fink ontkent niet dat er druk is.

"Als Genk zijnde heb je altijd druk. Tegen OH Leuven was dat het geval, tegen Standard was dat ook en tegen Club Brugge gaat dat hetzelfde zijn. Maar dat is normaal in het voetbal", aldus de Duitse coach.