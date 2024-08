Union schiet zichzelf (meermaals) in de voet en moet hopen op half mirakel om Champions League-droom waar te maken

Union SG staat voor een loodzware opdracht om de play-offs van de Champions League te halen. De hoofdstedelingen gingen met 3-1 onderuit bij Slavia Praag.

Het was ene Alexandr Buzek die ervoor heeft gezorgd dat Union SG niet helemaal tegen het canvas ligt. De 20-jarige Tsjechische verdediger klopte de eigen doelman en schenkt Les Unionistes nog een kans op de play-offs in de Champions League.

Al moeten we eerlijk zijn: de Belgische vice-kampioen zal uit een héél ander vaatje moeten tappen. Union werd niet helemaal weggespeeld in Praag, maar de Brusselaars wekten nooit de indruk dat ze een kans maakten om iets te rapen.

© photonews

© photonews

Bovendien helpt het niet als de defensie loopt te slapen. De tegendoelpunten werden kinderlijk weggegeven, terwijl Sébastien Pocognoli bij momenten moedeloos het hoofd schudde. Het kan toch niet anders of de coach had gewaarschuwd voor de kopkracht van Tomas Chory?

Union probeerde na de pauze een ander gezicht te laten zien, maar nog voor het uur besloten Anthony Moris en Noah Sadiki - al moeten we vooral in de richting van de doelman kijken - om nog een doelpunt weg te geven.

© photonews

De Champions League-droom van Union is op dit moment héél ver weg. Volgende week staat de terugwedstrijd op het programma in Brussel. Laten we hopen dat Slavia Praag ervan uitgaat dat het allemaal even gemakkelijk zal gaan?