Arnar Vidarsson kan KAA Gent-fans geruststellen: "We hebben een enorm bod geweigerd"

KAA Gent verkocht de laatste maanden al enorm veel sterkhouders. Volgens Arnar Vidarsson zijn de Buffalo's echter geen 'selling club'. Hij gaf een stand van zaken over de mercato.

De Buffalo's hebben zich op inkomend vlak nog heel rustig gehouden op de transfermarkt. Volgens sportief manager Arnar Vidarsson mogen we nog wel verwachten dat er versterking aankomt.

"We zijn volop bezig met enkele inkomende dossiers. Wij beseffen ook wel dat we nog versterking nodig hebben. Zo zagen we de voorbije weken dat we te weinig doelkansen creëren", hint hij bij Het Belang van Limburg.

Volgens de krant is een direct inzetbare aanvaller prioriteit. Er moet ook nog een vervanger komen voor Julien De Sart komen die naar Qatar is vertrokken.

KAA Gent zag in de afgelopen maanden al enorm veel sterkhouders andere oorden opzoeken. Te beginnen met Fofana, Orban en De Cuyper tijdens de winter. Maar Vidarsson kan de fans geruststellen.

"Wij zijn geen selling club", zegt hij. "Schrijf gerust ook maar dat we een enorm bod op Matias Fernandez-Pardo hebben geweigerd. Natuurlijk moet je ook rekening houden met de realiteit van de voetbalwereld. Als er vóór 6 september nog een astronomisch bod wordt uitgebracht, kun je niet uitsluiten dat Matias alsnog vertrekt. Maar wij zijn geen vragende partij."