Carlo Ancelotti legt héél duidelijk de mislukking van Hazard bij Real Madrid uit: "Eden traint niet graag, maar... dat wisten we op voorhand"

Eden Hazard is bezig aan een tweede zomer zonder verplichtingen en voorbereiding. Al blijft de naam van de voormalige Rode Duivel opduiken in de voetbalwereld. Zelfs Carlo Ancelotti krijgt nog steeds vragen over onze landgenoot.

Real Madrid bereidt zich momenteel in de Verenigde Staten voor op het nieuwe seizoen. Tijdens één van de persconferenties kreeg Carlo Ancelotti enkele vragen voorgeschoteld over Eden Hazard.

Onze landgenoot verhuisde in 2019 van Chelsea FC naar Real Madrid. De Koninklijke betaalde ruim 120 miljoen euro voor de voormalige Rode Duivel, maar Hazard kon die investering op het veld nooit terugbetalen.

© photonews

"Blessures waren een deel van het probleem", wijst Ancelotti naar de vele maanden die Hazard in de lappenmand lag. "Maar we moeten eerlijk zijn: dat was niet de hoofdreden voor het feit dat het hier niet is uitgedraaid zoals verwacht."

"Ik denk dat Hazard ook moeite had om competitief te zijn", is de Italiaan hard voor onze landgenoot. "Eden houdt niet van trainingen, maar dat wisten we op voorhand. Het is niet nodig om elke training intensief af te werken als je elke drie dagen ook effectief een wedstrijd moet spelen."

Eden Hazard had bij Real Madrid moeite met competitief zijn

Maar dat laatste was bij Hazard niét het geval. "Een geblesseerde speler van Real Madrid moet na zijn terugkeer vechten om zijn plaats. Daar had Hazard het lastig mee. Er stond iemand anders op zijn plek en hij had moeite om competitief te zijn en te concurreren met andere spelers."