Heeft Club Brugge de problemen zelf gecreëerd? Nicky Hayen moét komende weken punten pakken, maar coach botst tegen muur aan tegenstrijdige belangen

Club Brugge heeft de start van het nieuwe seizoen gemist. De landskampioen is na één op zes op achtervolgen aangewezen. Maar dat is niet het enige euvel waarmee Nicky Hayen de komende weken zal geconfronteerd worden.

Op papier is Club Brugge sterker dan ooit. De blauw-zwarte kern is meer dan gestoffeerd om op drie fronten mee te strijden voor de prijzen. Al is dat ook net hét probleem waarmee Nicky Hayen de komende weken zal geconfronteerd worden.

Dévy Rigaux verzette in het tussenseizoen een enorme stapel werk. Hayen kon vanaf dag één werken met een afgewerkte selectie. We willen niet zeggen dat het uitgesloten is dat Club Brugge nog versterking zal halen, maar die potentiële nieuwkomer zal wel een enorme opportuniteit moeten zijn om er nu nog bij te geraken.

Ondertussen zijn de voetbalreglementen niét veranderd. Hayen mag nog steeds elf spelers opstellen, terwijl hij op papier over twintig titularissen beschikt. Andreas Skov Olsen, Antonio Nusa, Raphael Onyedika,… zullen hoogstwaarschijnlijk nog vertrekken, maar hun vervangers zijn er ondertussen ook al.

Het zorgt ervoor dat het people management van Hayen overuren moet draaien. Iedereen wil in de ploeg staan. De ene om zich te bewijzen, de ander om een transfer te versieren. Die tegenstrijdige belangen - ook de bestuurskamer verwacht dat de sterkhouders een transfersom opbrengen én dat nieuwkomers presteren - zorgen eveneens voor problemen op het veld.

Hoe kan Nicky Hayen alle belangen van Club Brugge tegelijkertijd dienen?

"Het is ook dit seizoen ons doel om de titel te pakken", was de coach van de landskampioen aan de vooravond van de thuiswedstrijd en seizoensopener tegen KV Mechelen héél duidelijk. "En het is niet de bedoeling om deze keer opnieuw te achtervolgen."

Die woorden zijn inmiddels achterhaald. Club Brugge telt na twee speeldagen al vijf punten achterstand op RSC Anderlecht. De West-Vlamingen kruisen de komende weken de degens met achtereenvolgens KRC Genk en Antwerp FC, terwijl ook de wedstrijden tegen Cercle Brugge en Union SG heel snel volgen. Die neuzen moeten héél snel in eenzelfde richting wijzen…